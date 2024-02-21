Даёшь Костю на Европу! Старый мем нашей фигурки, который поймут только олды

За последние годы фигурное катание обросло множеством мемов. Последний появился буквально недавно на Спартакиаде — за авторством Дмитрия Алиева. Не будем повторять его слова — все всё поняли, а кто не понял, может погуглить. Ещё есть «пальто Тутберидзе», «не та девочка выиграла», «зачем я напрягалась» и, конечно, «безызбежно».

Список можно продолжить — но на фоне ностальгической серии про 10-летие сочинской Олимпиады и того же Алиева захотелось вспомнить мем, который поймут только олды. Он был задолго до разборок Медведевой и Загитовой и даже до Сочи. Мем тех времён, когда наши фигуристы не боялись протестовать против федерации.

Итак, даёшь Костю на Европу!

Кто понял, тот понял и, наверное, ностальгически улыбнулся.

Кто не понял — давайте погрузимся в атмосферу конца 2012 года и предолимпийского сезона!

Константин Меньшов на чемпионате России — 2013 Фото: РИА Новости

У девушек его выиграла 16-летняя Елизавета Туктамышева. Медведева по возрасту не проходила даже на юниорские международные старты, Загитова ещё тренировалась в Ижевске, Трусова — в Рязани. Валиевой было шесть лет, а действующей чемпионке России среди юниоров Маргарите Базылюк — чуть больше полутора.

Плющенко имел в активе только одно олимпийское золото, звезда Тутберидзе пока не взошла. Наше фигурное катание вместе с Александром Горшковым возглавлял Валентин Писеев (он имел должность генерального директора ФФККР), а наш спорт — Виталий Мутко.

Вот такая ретроспектива — но нас интересует только мужское одиночное катание на чемпионате России — 2013 (то есть на дворе конец 2012 года).

Плющенко выиграл, вторым стал Сергей Воронов, третьим — Константин Меньшов.

По итогам чемпионата России федерация сформировала состав на январский чемпионат Европы, и там оказался не Меньшов, которому уже стукнуло 29, а 17-летний Максим Ковтун — причём даже не с четвёртого места (его занял Артур Гачинский), а с пятого.

Максим Ковтун на чемпионате России — 2013 Фото: РИА Новости

Вот как объяснили это официальные лица.

Александр Горшков : Это было решение тренерского совета. Есть несколько моментов. У нас ситуация очень сложная на чемпионате мира. Там будет выступать только один участник от России. И нам нужно сделать все возможное, попытаться сделать так, чтобы получить второе место, второго спортсмена на Игры в Сочи. На сегодня Ковтун — единственный из наших спортсменов, который реально исполняет два четверных прыжка.

: Это было решение тренерского совета. Есть несколько моментов. У нас ситуация очень сложная на чемпионате мира. Там будет выступать только один участник от России. И нам нужно сделать все возможное, попытаться сделать так, чтобы получить второе место, второго спортсмена на Игры в Сочи. На сегодня Ковтун — единственный из наших спортсменов, который реально исполняет два четверных прыжка. Валентин Писеев : Дело в том, что третий номер у нас всегда рассматривается на перспективу. Косте 30 лет. Он в плане перспектив — самый возрастной. Если бы он сейчас занял второе место, то никаких вопросов о его включении в команду не стояло — пожалуйста, только катай тогда.

: Дело в том, что третий номер у нас всегда рассматривается на перспективу. Косте 30 лет. Он в плане перспектив — самый возрастной. Если бы он сейчас занял второе место, то никаких вопросов о его включении в команду не стояло — пожалуйста, только катай тогда. Виталий Мутко: Решение должно быть совместное, разумное. Я переговорил с Александром Горшковым, сразу после праздников к этой теме вернемся. Каких-то неординарных решений не принято, они выполнены по существующим критериям отбора. Если бы не было Игр-2014, понятно, что решение было бы другим. А сейчас люди моделируют, хотя спортивный принцип должен торжествовать. Решение не от хорошей жизни.

Но наши фигуристы не проглотили это и принялись высказываться в соцсетях!

«Даёшь Костю на Европу!» — написали Максим Траньков, Алёна Леонова, Ксения Столбова, Илья Ткаченко и Дмитрий Соловьёв.

Ковтун сначала отреагировал фразой, что ему всё равно (в оригинале это звучало нецензурно, но мы здесь люди приличные), а потом присоединился и тоже запостил баннер «Даёшь Костю на Европу!».

А в день показательных выступлений на чемпионате России фигуристы подписались под открытым письмом Мутко и Владимиру Путину с просьбой пересмотреть состав на Евро в пользу Меньшова.

Леонова, одногруппница Меньшова по группе Рукавицына, даже дерзко заявила, что не видела у Ковтуна никаких двух четверных, о которых обмолвился Александр Георгиевич Горшков, а Траньков, не таясь, назвал тренерский совет «фуфлом».

На Европу с Плющенко и Вороновым в итоге всё равно поехал Ковтун, хотя медиа бурлили. Плющенко снялся после короткой программы, а Максим обыграл Сергея (пятое место против седьмого) и отправился на чемпионат мира. Тот самый, где занял 17-е место и «заработал» для России всего одну квоту на домашние Игры в Сочи.

На те Игры, на которые не поехал сам, хотя выиграл честный отбор у Плющенко.

Вот так забавно замкнулся круг, который начался с непопадания на чемпионат Европы Константина Меньшова.

Но мем «Даёшь Костю на Европу» не об этом – а о том, что когда-то наши фигуристы умели объединяться и протестовать против не самых очевидных решений чиновников. А сейчас они боятся неудачно выразиться при журналистах и практически не заступаются за коллегу, чью программу «зарубили» из-за якобы неоднозначной музыки.

Хорошие были времена. Даёшь Костю на Европу!