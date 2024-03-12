Покорить их сложно. Как изменились фавориты Сигаловой и Эйфмана на турнире шоу-программ?

В этот раз судейская бригада на турнире шоу-программ «Русский вызов» расширилась с пяти до семи человек, и бо́льшая часть из них оказались новыми лицами. Однако ещё раз оценивать показательные номера фигуристов после прошлогоднего опыта пришли известный хореограф Алла Сигалова и не менее знаменитый балетмейстер Борис Эйфман.

Мы решили проверить, изменились ли предпочтения уважаемых деятелей культуры и искусства по сравнению с прошлым годом, несмотря на то что сама система оценивания выступлений претерпела серьёзные изменения.

Ранее приглашённые судьи выставляли от 1 до 10 баллов за два компонента программы — композицию и представление, после чего из общей суммы выводился средний балл. Прямо как на настоящих соревнованиях, за исключением такого компонента, как мастерство владения коньком. Судейство было достаточно прозрачным и позволяло чётко выявить, какие номера больше всего понравились каждому члену жюри, а какие — меньше.

На втором «Русском вызове» от привычных соревновательных правил решили полностью отказаться. Судьи выставляли оценки лишь в самом конце турнира, когда откатались все участники. Каждый оглашал тройку своих фаворитов и отдавал им от одного до трёх баллов. Всё максимально просто и быстро. Жаль только, что определить аутсайдеров каждого специалиста теперь оказалось, по сути, невозможно. Разве что по критическим замечаниям, не подкреплённым никакими реальными оценками.

Поэтому проверять Аллу Сигалову и Бориса Эйфмана на верность своим вкусам придётся исключительно по их любимым шоу-номерам. Впрочем, чьи программы их не впечатлили год назад, всё равно обязательно вспомним.

Путь к сердцу Аллы Сигаловой лежит через драмы и лирику

Начнём с судейства Аллы Сигаловой. Признанный хореограф в прошлом году отдала максимальные 20 баллов сразу двум участникам – Екатерине Бобровой/Дмитрию Соловьёву и Алексею Ягудину. Второе место с результатом 19,75 балла, по мнению Сигаловой, тогда должны были поделить Михаил Коляда и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. На третью позицию с 19,25 балла она поставила Софью Акатьеву, а ещё отметила её специальным призом.

Выступления почти всех спортсменов были пронизаны драмой. Ягудин отчаянно гонялся за светом прожектора, а после проката обнимался с Татьяной Тарасовой и Ильёй Авербухом. Коляда поднимался по лестнице из зонтиков, которая символизировала путь к светлому будущему. Боброва с Соловьёвым и Синицына с Кацалаповым и вовсе разыграли нечто на грани трагедии. Катя и Дима катались в драных костюмах с кровоподтёками, а Вика и Никита перенесли на лёд сцену из операционной. Венский вальс Сони, спустившейся на арену с Луны, не давил глубокими смыслами, но оказался очень нежным и лиричным. Воспитанница Тутберидзе потом рассказала, что явилась на нашу планету, чтобы принести людям свет и любовь.

Алла Сигалова Фото: РИА Новости

Совсем же не понравились Сигаловой весёлая постановка Макара Игнатова в образе Ивана Грозного из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (10,75 балла), драйвовый прокат экс-танцевального дуэта Василисы Кагановской/Валерия Ангелопола (10,25) и забавные выкрутасы Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина (10 баллов), изображавших интрижку матроса и отдыхающей в круизе красотки.

В сухом остатке очевидно, что симпатии Аллы Сигаловой в прошлом году были полностью на стороне серьёзных программ.

С тех пор ничего не изменилось. Хореограф поставила на третье место Елизавету Туктамышеву, на второе — Ксению Синицыну и на первое — Оксану Домнину/Максима Шабалина. Лиза в чёрном платье блуждала в тумане, передавая всю боль из стихотворения Марины Цветаевой «Реквием». Ксюша перевоплотилась в девочку Таню из блокадного Ленинграда. Оксана и Максим в белых одеждах растрогали пронзительным номером о русской душе. В конце выступления фигуристка даже сняла коньки, объяснив позже, что её босые ноги символизировали любовь к жизни и семье.

«Я потрясена совершенно. Просто потрясена, потому что здесь сошлось всё: и слово, и голос Алисы Бруновны Фрейндлих, и музыка, и великолепное исполнение, и кто это поставил — не знаю, к сожалению, у нас не написано, и это очень жалко, потому что постановщик сделал замечательную историю. Я очень вас благодарю за это высказывание», — не скупилась на похвалу Алла Сигалова после проката Туктамышевой.

Василисе Кагановской с новым партнёром Максимом Некрасовым, напротив, досталась очередная порция критики, пусть и не выраженная в оценках. История «Мастера и Маргариты», по мнению Сигаловой, у них вышла слабой.

«Тема замечательная, но мне кажется, что её можно было раскрыть более остро, поскольку это два потрясающих персонажа и у них очень яркое взаимодействие. Мне этой яркости, остроты взаимодействия не хватило. Но я очень внимательно наблюдала и ждала. Не дождалась», — сказала Алла Сигалова в эфире Первого канала.

Стабильные фавориты Бориса Эйфмана

Балетмейстер Борис Эйфман в своих вкусах на турнире шоу-программ оказался ещё более стабилен, чем Сигалова. Он не только вновь отдал лидерство серьёзным программам с глубоким смыслом, но и не изменил самим фигуристам: двое его прежних фаворитов попали в любимчики снова.

Так, в прошлом году Эйфман посчитал, что тройка главных призёров «Русского вызова» должна была выглядеть следующим образом: Алексей Ягудин — 20 баллов, Анна Щербакова — 19,5 балла, Елизавета Туктамышева и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв — 19,25 балла. Аня завоевала внимание балетмейстера драматичной постановкой «17 мгновений весны», а Лиза — строгим танго у балетного станка. Её утончённая грация в итоге заслужила от Эйфмана специальный приз.

Именно Туктамышеву знаменитый балетмейстер определил на первое место турнира шоу-программ в этот раз. Второе место он отдал Виктории Синициной и Никите Кацалапову с лиричной программой о любви, а третье — Алексею Ягудину, гвоздём номера которого стало чтение стихотворения Роберта Рождественского «Мгновения». Этот необычный перформанс очень удачно перекрыл общую незамысловатость проката олимпийского чемпиона.

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

Возможности покритиковать или похвалить своих прошлогодних аутсайдеров — Елизавету Худайбердиеву/Егора Базина, Андрея Мозалёва и Дмитрия Алиева — Эйфману не выпало. Но в любом случае никого из них он не пожелал увидеть в числе главных победителей, что и без всяких комментариев довольно красноречиво.

Правда, в отличие от Сигаловой, нельзя утверждать, будто весёлые программы специалисту совсем не по душе. Новенькая постановка Мозалёва — максимально мрачная, да и на дебютном «Русском вызове» он играл убийцу-парфюмера из одноимённого фильма. К тому же в этом году Эйфман отдал свой специальный приз Роману Савосину с весёлым номером в образе Шарикова из «Собачьего сердца». Сигалова же одарила за изысканное лиричное катание Анну Фролову, воплотившую на льду Царевну Лебедь.

Так что участникам следующего турнира шоу-программ явно стоит учесть, что смешить Аллу Сигалову бесполезно, а за благосклонность Бориса Эйфмана придётся вступить в очень сложную конкуренцию с Туктамышевой и Ягудиным. Последний уже намекнул, что хочет завоевать третью награду «Русского вызова».

Алексей Ягудин Фото: РИА Новости

Разумеется, всё это актуально при условии, что Сигалову и Эйфмана опять позовут в судейскую бригаду и они согласятся. Но едва ли фигуристы, как и болельщики, об этом узнают заранее.