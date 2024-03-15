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Фигурное катание, Кубок Федерации, финал Гран-при среди юниоров: ученики Тутберидзе Базылюк, Федотов — лайв, онлайн

Ученикам Тутберидзе предстоит отыгрываться. Юниорский финал Гран-при — LIVE!
Дарья Кирюхина
Арсений Федотов, Маргарита Базылюк
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Арсений Федотов идёт после короткой программы третьим, а Маргарита Базылюк умудрилась стать последней.

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Кубок Федерации среди юниоров. Расписание и результаты

15 марта завершится финал Гран-при России среди юниоров: медали разыграют сперва юноши, а затем девушки. Короткая программа последнего серьёзного турнира сезона преподнесла сюрпризы и подвесила интриги в обоих видах — ученики Этери Тутберидзе не смогли завоевать промежуточное лидерство.

Непобедимая прежде Маргарита Базылюк упала с тройного акселя и из-за специфических правил юниорского сезона осталась без каскада — и опустилась на последнее 12-е место. В тройке расположились София Дзепка, Алиса Двоеглазова и Алёна Принёва, но Базылюк с помощью убойно сложного контента способна совершить невероятное и отыграть 11 мест.

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Ученица Тутберидзе идёт последней в финале Гран-при! Но она ещё может взять золото
Ученица Тутберидзе идёт последней в финале Гран-при! Но она ещё может взять золото

Уступил соперникам и Арсений Федотов — двукратный чемпион России среди юниоров и чемпион страны по прыжкам. Его опередил не только Лев Лазарев, но и Николай Угожаев. Впрочем, первое и третье места разделяет чуть больше двух баллов — борьба выйдет нешуточной.

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