Ученикам Тутберидзе предстоит отыгрываться. Юниорский финал Гран-при — LIVE!

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15 марта завершится финал Гран-при России среди юниоров: медали разыграют сперва юноши, а затем девушки. Короткая программа последнего серьёзного турнира сезона преподнесла сюрпризы и подвесила интриги в обоих видах — ученики Этери Тутберидзе не смогли завоевать промежуточное лидерство.

Непобедимая прежде Маргарита Базылюк упала с тройного акселя и из-за специфических правил юниорского сезона осталась без каскада — и опустилась на последнее 12-е место. В тройке расположились София Дзепка, Алиса Двоеглазова и Алёна Принёва, но Базылюк с помощью убойно сложного контента способна совершить невероятное и отыграть 11 мест.

Уступил соперникам и Арсений Федотов — двукратный чемпион России среди юниоров и чемпион страны по прыжкам. Его опередил не только Лев Лазарев, но и Николай Угожаев. Впрочем, первое и третье места разделяет чуть больше двух баллов — борьба выйдет нешуточной.