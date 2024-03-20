Четыре года назад в Канаде должны были собраться совсем другие фавориты.

Великая битва ТЩК и звёздный час Алиева. ЧМ по фигурке в Монреале, который мы потеряли

Монреальский «Белл-центр» наконец-то принимает чемпионат мира по фигурному катанию! Главный старт сезона должен был состояться там ещё четыре года назад, но тогда его отменили из-за пандемии коронавируса.

Весь мир ушёл на карантин, катки позакрывались, а многие известные фигуристы недосчитались наград. За эти четыре года мир фигурного катания изменился практически полностью, фаворитами того турнира были совершенно другие спортсмены, и не все из них продолжают участие в соревнованиях.

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Разборки ТЩК и ещё здоровая Кихира

Мы могли бы увидеть легендарную битву того самого трио Трусова-Щербакова-Косторная за золото чемпионата мира, но у коронавируса были другие планы.

Победной поступью по сезону шла Алёна Косторная. Она побила мировой рекорд в короткой программе и затем улучшила свой же результат. Алёна, Аня и Саша соревновались друг с другом на трёх турнирах в том сезоне, и на двух (в финале Гран-при и на чемпионате Европы) победителем оказывалась Косторная. Залог успеха – стабильный тройной аксель + высокая вторая оценка + минимум ошибок.

Позднее Алёна отмечала, что не расстроилась из-за отмены главного старта сезона. «У меня была травма, она была перед чемпионатом Европы ещё, и я уже начала лечить эту травму, была в непонятной, плавающей позиции. Я как могла себя заставляла, надо было довести сезон до конца. И когда отменили чемпионат мира, сильно от этого не пострадала. Думала: «Ну и отлично» – так вспоминала фигуристка то время в подкасте «Ход коньком».

Алёна Косторная в сезоне-2019/2020 Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Зато из-за отмены турнира серьёзно переживала Анна Щербакова. В интервью «РИА Новости» фигуристка отмечала, что после чемпионата Европы её настигли спад и раскоординация, и пришлось серьёзно потрудиться, чтобы вновь набрать хорошую форму.

«Мы очень много работали, чтобы восстановиться и выйти на пик формы к Монреалю. Я чувствовала, что внутри меня опять идёт преодоление, но я набираю кондиции, идёт улучшение, и за несколько дней до несостоявшегося отъезда я действительно вышла на пик формы. Я прыгала, у меня все получалось!»

ЧМ мог стать и лучшим турниром Александры Трусовой. После новостей об отмене чемпионата мира Саша выложила в соцсетях видео проката произвольной, в котором сделала пять четверных прыжков. На соревнованиях в том сезоне выкатать тот набор ей не удавалось, но кто знает, как бы сложилась её судьба, справься она со своими квадами ещё тогда, в марте 2020-го?

Основной соперницей российских фигуристок на тот момент была японка Рика Кихира. В том сезоне она начала добавлять в произвольную программу четверной сальхов – правда, с переменным успехом: в финале Гран-при прыжок не получился, а вот на чемпионате Японии судьи оценили его на 12,89 балла. Так что борьбу трио Тутберидзе Рика определённо могла навязать.

Снова Чен против Ханю и амбициозный Алиев

В мужском одиночном катании ожидалась новая часть дуэли Нэйтана Чена с Юдзуру Ханю. В том сезоне Нэйтана было просто не остановить – чистый прокат за чистым прокатом и феноменальное выступление в финале Гран-при на 335 баллов в сумме. Юдзуру преследовал соперника и шёл на пять квадов в произвольной, а из-за отмены чемпионата мира лишился шанса попробовать ещё раз.

За бронзу того турнира случилась бы серьёзная схватка, и не последним среди претендентов на неё был бы действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Подготовка к старту была максимально серьёзной: фигурист вылетел в Америку за 10 дней до старта, чтобы провести подготовительный сбор, но турнир в итоге отменили.

«Ты собираешь все эмоции, настраиваешься на то, что нужно сделать последний рывок. На протяжении всего сезона шёл достаточно тяжёлым путем – и с победами, и с поражениями, но терпел всё это, преодолевал себя, максимально заряжался на ЧМ, и вот так произошло», – отмечал Дмитрий в интервью.

Из поколения-2003 в том сезоне выстрелил Артур Даниелян – именно он готовился поехать в Монреаль по второй квоте. На чемпионате России в Красноярске Артур совершил грандиозный камбэк, поднявшись с 12-го места на итоговое второе, а затем подтвердил успех и на чемпионате Европы, завоевав серебро.

Бойкова и Козловский проводили едва ли не лучший сезон в карьере

Стремительный взлёт переживали в тот сезон Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их по праву можно было назвать первой парой сборной России: неудачным получился только финал Гран-при, а все остальные старты пара выиграла. На чемпионате Европы в Граце Саша и Дима побили мировой рекорд в короткой программе, набрав больше 82 баллов – до этого он принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй/Хань Цун.

По сумме баллов Бойкова/Козловский подобрались максимально близко к лучшим результатам своих соперников из Китая. Лидеры китайской сборной тогда шли по сезону небезошибочно, и, как бы сложилась их дуэль с российскими фигуристами, неизвестно.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в сезоне-2019/2020 Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Сказать своё слово могли и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым: по сезону они показывали отдельные хорошие прокаты, а от золота чемпионата России их отделило всего 0,47 балла.

Нынешние лидеры парного катания Анастасия Мишина/Александр Галлямов на тот турнир не отобрались из-за неудачного выступления на чемпионате России. Но именно в это время в карьере Насти и Саши произошёл поворотный момент: спустя несколько дней после отмены ЧМ стало известно об их переходе к Тамаре Москвиной.

Синицина и Кацалапов могли перевернуть игру в танцах

В танцах на льду и вовсе только-только случилась сенсация: на Евро в Граце Виктория Синицина и Никита Кацалапов обыграли Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Победа российской пары выглядела невообразимой – французы казались абсолютными лидерами, которых невозможно сдвинуть с первой ступени пьедестала.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов в сезоне-2019/2020 Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Но тогда в Австрии это случилось, и тем интереснее могла бы быть их дуэль в Монреале, городе, где тренировались Габриэла и Гийом на тот момент. Пандемия внесла свои коррективы- битва не состоялась.

Любопытно, что после того турнира Габриэла и Гийом не пересекались с Викой и Никитой ни на одном старте вплоть до Олимпийских игр 2022 года. Две другие крупные победы в карьере Синицина и Кацалапов одержали в отсутствие Пападакис и Сизерона.

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