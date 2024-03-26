«С Малининым может бороться только он сам». Итоги чемпионата мира с Алёной Леоновой

Вице-чемпионка мира осталась под впечатлением от мужского турнира в Монреале. Но и у девушек с парами было чему удивиться.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2024 получился историческим, даже несмотря на то, что в нём не принимали участия российские спортсмены. Во всех видах, за исключением танцев на льду, победители отметились невероятными достижениями. 40-летняя Динна Стеллато-Дудек стала самым возрастным призёром мировых первенств. Илья Малинин побил рекорд Нэйтана Чена в произвольной программе, исполнив шесть четверных, включая аксель. А Каори Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, одержавшей победу на трёх чемпионатах мира подряд.

Впечатляющие итоги турнира мы обсудили с вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой. Она рассказала, чем её впечатлил мужской турнир, помимо рекорда Малинина, поделилась мнением о результатах в женском катании и ответила, замотивирует ли достижение Стеллато-Дудек других спортсменок на возобновление карьер.

— Алёна, какие у вас впечатления от чемпионата мира? В каком объëме удалось посмотреть этот турнир?

— Впечатления, конечно, космические, особенно если мы говорим про соревнования мужчин. Короткую программу мне удалось посмотреть в прямом эфире, произвольную смотрела в записи. В остальных видах следила за результатами.

— Ожидали, что у мужчин настолько перевернутся результаты после короткой программы?

— Когда Адам Сяо Хим Фа завалил короткую программу, я про себя подумала, что если он соберётся, то в произвольной выдаст прокат жизни. Так и получилось. Но я не ожидала, что он сможет забраться настолько высоко, учитывая, что у него были сильные соперники. Но они не очень чисто откатали свои программы, поэтому ему немного повезло. Хотя состав участников, повторюсь, какой-то космический.

— Наверное, больше всех, как обычно, поразил Илья Малинин. С какими эмоциями вы смотрели его выступление?

— Этот чемпионат мира можно назвать чемпионатом мира имени Ильи Малинина. Когда я смотрела его выступление, его четверные прыжки виделись мне тройными — с такой легкостью он их выполнял! И прыжки, и вращения, и программа — всё в совокупности дало максимальные баллы. Для меня был шок, что он настолько легко выполняет все эти ультра-си.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

— То, что показывает Илья, это вообще достижимый уровень или он уникальный человек и такое никому не под силу?

— Он уникальный человек. Думаю, ещё не скоро его достижения будут повторены. Колоссальная работа проведена, видно, что то, как он ровно катался по сезону, долго нарабатывалось. Мне кажется, ещё долго никто не сможет покорить столько четверных в одной программе и настолько чисто их делать. То, как он прыгает, это будто завели игрушку, поставили таймер, и он просто вышел, оттарабанил и ушёл.

— Что делать остальным фигуристам в таком случае, и нашим в том числе? Осваивать «шестиквадку»?

— Понятно, что наши тоже, скорее всего, это видели, однако уровень, конечно, пока недосягаемый. Но что делать, надо ещё больше работать, доставать из запасов всё самое сложное и стремиться к такому же результату. Однако на сегодняшний день с Ильёй Малининым может бороться только он сам.

— Чемпион мира прошлого года Сёма Уно в этот раз не попал даже в тройку. Это стало неожиданностью?

— Да, здесь я сильно расстроилась, он мне безумно понравился в короткой программе. Но всякое бывает. Конечно, никто не ожидал. Обидно, что он вылетел даже из тройки. Однако на чемпионате мира нельзя расслабляться, тем более когда ты находишься в тройке после короткой программы. Нужно понимать, что любой может тебя обойти в произвольной программе. Всё возможно, нельзя опускать руки. И всегда нужно бороться до конца.

— Из японских мужчин лучше всего проявил себя Юма Кагияма, он взял серебро после пропуска сезона. Как вам его выступление?

— У меня очень хорошие впечатления остались от его прокатов. Я порадовалась за него, мы его давно не видели, и тут он вышел такой сильный, с хорошими качественными прыжками. Он боролся за эту медаль и показал здоровские программы.

— Может, кто-то ещё понравился вам в мужском катании?

— Могу отметить Лукаса Бричги. В какой-то момент он взялся из ниоткуда, и теперь за ним тоже интересно следить. Парень хороший, парень самобытный, у него интересные постановки. Но до уровня Ильи Малинина, конечно, пока далеко.

— В женском одиночном катании третий раз подряд титул взяла Каори Сакамото. Можно сказать, что она становится гегемоном или она просто умеет выдавать в нужное время в нужном месте?

— Судя по короткой программе, я бы не сказала, что она выдаёт в нужное время в нужном месте. Короткая программа была не самая чистая, и, конечно, она молодец, что собралась на произвольную. В итоге она оказалась на том месте, которое заслуживает. Я думаю, она была главным фаворитом этого чемпионата мира. И в очередной раз подтвердила свой статус.

Каори Сакамото Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

— Каори Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, которой удалось выиграть три чемпионата мира подряд. Не обидно, что это достижение досталось именно ей, а не кому-то из наших девочек?

— Если бы наши катались, наверное, это достижение было бы у кого-то из наших. А тут безвыходная ситуация, нас поставили в тупик, мы не можем участвовать и, соответственно, не можем побеждать. Это дело, которое не от нас зависит.

— Были результаты, которые удивили вас в женском катании?

— Меня удивила Настя Губанова, которая могла бороться за высокие места, но, к сожалению, в короткой программе осталась без каскада. Если бы она, как Адам Сяо Хим Фа, вышла бы с четверными, тогда бы поднялась на подиум, но здесь была безвыходная ситуация, тем более и произвольная не без шероховатостей прошла. Обидно, потому что, зная Настю и видя её на тренировках, я понимаю, что она может гораздо больше. Однако у всех нервы, мы не роботы и ни от чего не застрахованы.

— То есть сказывается психология?

— Психология, только если с той стороны, чтобы никого не подвести. Но я рада, что она хорошо на чемпионате Европы откаталась и в целом у нее хоть какая-то сладость от сезона осталась.

— Который год Луну Хендрикс называют фаворитом чемпионата мира, но постоянно у нее что-то не складывается. Почему так происходит?

— Последние несколько лет она здорово выступает на чемпионатах Европы, однако на чемпионатах мира с ней что-то происходит. Тоже талантливая фигуристка, которая цепляет всех своим катанием и нравится очень многим. Не скажу, что являюсь её фанаткой, но когда она катается чисто, то это выглядит реально круто, на неё приятно смотреть.

— В парном катании тоже не обошлось без исторических достижений: Динна Стеллато-Дудек стала самым возрастным призером в истории чемпионатов мира. Как вы оцениваете её достижение?

— Только с положительной стороны! Это уникальный случай. Всем бы докататься до 40 (улыбается). Можно только пожелать всем здоровья и брать с нее пример.

— Как вы думаете, замотивирует ли её пример других спортсменок на возвращение?

— Всё возможно. Я безумно рада, что у неё всё так сложилось. У неё непростая карьера получилась, и вот так вернуться! Если ты возвращаешься, то нужно возвращаться красиво, и у неё это получилось. Конечно, она может многих замотивировать к возвращению, но есть ещё момент травм, так что тут главное — здоровье. Если будет здоровье, то будет и всё остальное.

— В танцах на льду мы все внимательно следим за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Как вы считаете, 12-е место для дебюта на чемпионатах мира — это успех?

— Конкуренция была очень высокая, поэтому я не знаю, насколько они могли бы быть выше. Если показали свой максимум, то молодцы. Да, 12-е место, но с чего-то надо начинать.

— Уже третий чемпионат мира прошёл без россиян. Есть ли у вас надежда, что нас допустят на международные соревнования в этом олимпийском цикле?

— Честно говоря, надежды мало, прогнозы неутешительные. Я больше сторонник того, что нас не допустят. Мы каждый год хотим, каждый год ждём, но ничего не происходит. Однако опускать руки всё равно нельзя. Надо продолжать верить, что нас когда-нибудь допустят, и готовиться к этому моменту, готовиться побеждать.