«Мне надо поверить в себя». Почему талантливый фигурист Тутберидзе плохо выступил на ЧМ?

Чемпионат мира — 2024 в Монреале начался для грузинского одиночника Ники Эгадзе с яркого взлёта, но закончился традиционным фиаско. Этери Тутберидзе, сопровождавшая ученика на главном старте, воочию наблюдала за его прокатами и после чистой короткой едва ли не больше радовалась, чем сам фигурист. К сожалению, после произвольной повода для улыбок уже не нашлось. Ника совершенно не справился с выступлением и установил личный антирекорд в этом сезоне. А ведь у него были отличные шансы попасть минимум в десятку сильнейших и даже заработать вторую квоту для Грузии.

Что помешало талантливому спортсмену «Хрустального», ибо на тренировках, по его же словам, у него всё получается? Очевидно, проблемы не в технике и не в недостатке выносливости.

Главная беда Ники кроется в психологии. Одиночник никак не может поверить в себя и расплёскивает весь потенциал впустую. Если ментальные трудности не разрешить, то его карьера окончательно скатится в пропасть.

От триумфа до разочарования

После того как Морис Квителашвили прекратил соревноваться, Ника Эгадзе остался единственным представителем сборной Грузии во взрослых среди мужчин-одиночников. Самое время демонстрировать результат, но для этого нужно научиться чисто кататься. Ника на самом деле это умеет, но исключительно на тренировках. В подавляющем большинстве случаев он допускает ошибки на стартах в обеих программах.

За три года во взрослых фигурист без огрехов выступил только два раза: в короткой на челленджере Lombardia Trophy в сентябре 2022-го и совсем недавно — в короткой чемпионата мира — 2024. Успех воспитанника Тутберидзе был поистине впечатляющим. Ника мало того, что уверенно приземлил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель, так ещё и практически все непрыжковые выполнил на высший четвёртый уровень сложности. Лишь последнее вращение сделал на третий. После неожиданной феерии на льду строгая наставница встретила его тёплой улыбкой и заключила в объятия. Судьи тем не менее оценки Нике немного придержали, но он и так набрал непривычно высокие 92,08 балла и установил личный рекорд. Это было седьмое место в короткой — фантастический скачок после 29-го места годом ранее.

Ника Эгадзе Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Казалось, в произвольной Ника тоже в кои-то веки своего не упустит. Но он посыпался с первых секунд. Выехав с первого прыжка — четверного тулупа — спортсмен внезапно стукнулся о бортик и повалился на лёд. Неприятное происшествие будто мгновенно сбило у него весь настрой. Ника сдвоил тройной тулуп в каскаде с четверным сальховом, упал с сольного квад-сальхова, чуть не навернулся на обоих тройных акселях, один из которых должен был идти в каскаде с двойным, нагрязил на каскаде из тройного лутца, ойлера и тройного сальхова, а одно из вращений выполнил только на второй уровень сложности. Хорошо, что сумел прицепить дупель к последнему тройному лутцу и избежал таким образом потерю каскада. Иначе оценки за произвольную выглядели бы куда печальнее.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Впрочем, 149,47 балла — всё равно крайне удручающий результат. Худшие баллы Ники за произвольную в этом сезоне. И заработал он их на главном старте, где, наоборот, следовало блистать лучшей формой.

В итоге Ника завершил чемпионат мира на 13-й строчке в турнирной таблице с общей суммой 241,55 балла.

Проиграл конкурентам с заметно более слабым контентом. А мог бы спокойно ворваться в десятку сильнейших и даже обеспечить Грузии вторую квоту. Для этого ему нужно было занять место не ниже восьмого, что с его техническим арсеналом — абсолютно достижимая история. Однако психология, как всегда, подвела.

Ну, врезался нечаянно в бортик, упал — это всего минус балл в качестве дедакшена. Невелика потеря по сравнению с ошибками на прыжках и других элементах. Будь это единственным огрехом в произвольной у Ники, он бы праздновал сейчас успешное закрытие сезона, а не терпел очередное разочарование. Но стоит чему-то пойти не по плану в его выступлении, и дальше он теряет всю веру в себя. Отличная работа на тренировках катится в лету. Словно и не было её вовсе. Это очень обидно. Ника может и хочет достойно кататься на соревнованиях, брать медали крупных турниров. Тренерский штаб Тутберидзе в него верит. В этом сезоне главный тренер ездит с ним на все старты, а он никак не совладает с волнением. Пора бы взять эмоции под контроль. Через два года — Олимпийские игры в Милане. Будет очень грустно, если неутихающий шторм переживаний помешает Нике там проявить себя в лучшем свете.

На том же чемпионате Европы Ника способен забраться на пьедестал, а в действительности второй год не попадает в первую пятёрку. Он и сам признаёт, что имеет проблемы с психологией. Пытается с ними разобраться, одновременно занимаясь самобичеванием. Постоянно одно и то же: упорно тренируется, а толку — пшик.

«Я очень хорошо был готов, но на каждом турнире я нервничаю, будто это первый раз. Надеюсь, настанет тот день, когда я смогу на прокаты выходить спокойным, но пока в это верится с трудом.

Мне надо поверить в себя. Знать, что, раз я хорошо делаю всё на тренировках — я могу и судьям показать то же самое. Так что пока сильно не хватает уверенности.

Обидно, ведь меня так поддерживают все, столько людей мне пишет хорошие слова. В меня так сильно верит моя команда, они просто лучшие. А я, получается, их пока подвожу. Решил попробовать поработать со спортивным психологом — надеюсь, это поможет.

На домашнем катке у меня всё получается, надо просто поймать это чувство и привезти его с собой на старты», — рассказывал Эгадзе Sports.ru после чемпионата Европы.

Ника Эгадзе Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Жаль, что поработать со спортивным психологом Ника решил лишь сейчас. Тревожный звоночек, что самостоятельно он не справляется с давлением на соревнованиях, отчётливо звенит уже давно. Тренеры обеспечивают ему физическую готовность, но внушить внутреннюю уверенность не могут. Включая Тутберидзе, хотя одно её присутствие за бортиком на первый взгляд подстёгивает фигуристов во время проката и придаёт сил, когда они на исходе.

Возможно, в новом сезоне Ника Эгадзе всё же разберётся с демонами в голове, последовательно подрывающими ему карьеру. Это очень важно. Никакого таланта и усердия не хватит, если спортсмен подсознательно считает себя недостойным успеха.