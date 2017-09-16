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Японский фигурист Уно выиграл «Ломбардия Трофи», россияне — за чертой призёров

Японский фигурист Уно выиграл «Ломбардия Трофи», россияне — за чертой призёров
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Российские фигуристы Александр Петров и Андрей Лазукин заняли 7-е и 8-е места на международном турнире «Ломбардия Трофи» в Бергамо (Италия). Победу одержал японец Шома Уно, серебряным призёром стал американец Джейсон Браун, бронза — у Брэндана Керри из Австралии.

Отметим, россияне незначительно поднялись в итоговой таблице за счёт более уверенного исполнения произвольной программы, в которой Петров был 6-м.

Турнир «Ломбардия Трофи». Бергамо, Италия
Мужчины

1. Шома Уно (Япония) – 319,84.
2 Джейсон Браун (США) – 259,88.
3. Брендан Керри (Австралия) – 233,05…
7. Александр Петров (Россия) – 208,65.
8. Андрей Лазукин (Россия) – 199,42.

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