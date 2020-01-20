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Авербух: у Алиева и Самарина впервые за долгие годы есть шансы выиграть ЧЕ

Авербух: у Алиева и Самарина впервые за долгие годы есть шансы выиграть ЧЕ
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Чемпион мира по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартует 22 января в Австрии.

«Чемпионат Европы — это турнир, на котором российские спортсмены традиционно занимают очень много призовых мест. Я думаю, что этот чемпионат не будет исключением. В женском одиночном катании объективно конкурентов у наших девушек нет, они будут соревноваться сами с собой. Первые три места в 99 процентах из ста могут принадлежать российским фигуристам, благо наши конкуренты — это японки, южнокореянка, американки, но все они не участвуют в чемпионате Европы.

В мужском одиночном катании у нас впервые за долгие годы есть шансы выиграть золото. Ребята очень хорошо показали себя: и Дима Алиев, и Саша Самарин, оба уже были в своей карьере серебряными призёрами. У наших ребят есть шанс, но тут не так всё однозначно, потому что традиционно конкуренцию составляют фигуристы из Франции, Италии. Думаю, что они тоже будут бороться. А в танцах на льду на 90 процентов чемпионом Европы вновь станет французский дуэт. Борьба будет по большому счёту за места со второго по четвёртое, и в ней будут участвовать две наши танцевальные пары», — приводит слова Авербуха Business FM.

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