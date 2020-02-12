Константинова: благодарна Плющенко и Волкову — они дали мне шанс, а другие не поверили

Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что она благодарна тренерскому штабу академии Евгения Плющенко за веру в неё. Накануне стало известно, что фигуристка ушла от тренера Валентины Чеботарёвой. Константинова обращалась к другим петербургским наставникам, но ей было отказано.

«Я очень хочу работать, очень благодарна и Евгению Плющенко, и Александру Сергеевичу Волкову, и Мартин Даженэ. С ними мы должны проделать большую работу — особенно я, — чтобы у нас что-то получилось. Они дали мне шанс, а некоторые другие люди мне не поверили. Я готова работать и восстанавливаться, что получится — посмотрим. Но я очень настроена на работу и очень хочу оправдать ожидания», — приводит слова Константиновой РИА «Новости».

Константинова рассказала также о причинах смены тренера после неудачного сезона.

«Я не могу так сказать, потому что я никакого плана не вынашивала, я живу так, как подсказывают мне мои сердце и голова. Когда всё идет к тому, чтобы что-то поменять в жизни, я это делаю. Когда серьёзных предпосылок нет, я ничего не надумываю и не ищу ни в ком никаких причин. На особые раздумья у меня времени никогда не было.

При нынешней конкуренции мотивация не нужна, она перманентно присутствует. Бывают моменты, когда тяжело, но во время вынужденной паузы я поняла, что не могу без фигурного катания, и я не хочу тратить время просто так, а хочу заниматься делом хорошо, ради достижения результата, ради работы на самом пределе. Хочу сказать спасибо Валентине Михайловне Чеботарёвой, нашему хореографу Ольге Юрьевне Клюшниченко и нашему специалисту по ОФП Михаилу Юрьевичу Семенёнку за то, что они меня подготовили, столько со мной работали, что было непросто. Хочется, чтобы все были счастливы дальше», — сказала фигуристка.