«Как шляпа не падает под таким углом?» Подписчики оценили эффектное фото Сотниковой

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Россиянка выложила чёрно-белое фото с красной розой.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Внимание многих пользователей привлекла шляпка спортсменки. «Как шляпа не падает под таким углом?» — спросил один из подписчиков. Также многие посетители страницы Сотниковой выразили восхищение красотой спортсменки.

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).

Сезон в фигурном катании не был завершён из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось отменить чемпионат мира.