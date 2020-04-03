«Как шляпа не падает под таким углом?» Подписчики оценили эффектное фото Сотниковой

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Россиянка выложила чёрно-белое фото с красной розой.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Внимание многих пользователей привлекла шляпка спортсменки. «Как шляпа не падает под таким углом?» — спросил один из подписчиков. Также многие посетители страницы Сотниковой выразили восхищение красотой спортсменки.
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
Сезон в фигурном катании не был завершён из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось отменить чемпионат мира.
- 1 мая 2020
-
01:26
-
00:34
- 30 апреля 2020
-
23:48
-
15:54
-
13:24
-
12:02
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
00:31
-
00:07
- 29 апреля 2020
-
23:15
-
21:22
-
20:18
-
19:59
-
19:13
-
18:15
-
17:52
-
17:23
-
16:44
-
15:02
-
14:06
-
13:35
-
12:11
-
09:35
- 28 апреля 2020
-
21:23
-
17:37
-
15:39
-
14:45
-
13:55
-
13:40
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18