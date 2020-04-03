Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Жулин в третий раз стал отцом в 56 лет

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию 56-летний Александр Жулин в третий раз стал отцом. Его жена Наталья родила девочку. Об этом Жулин сообщил в «Инстаграме».
«Вот я и папа в третий раз! Самому не верится. Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку. Люблю тебя, моя родная», — написал Жулин, прикрепив текст к фотографии жены, сделанной во время беременности.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Жулина.
Это второй ребёнок у Жулина и его жены Натальи, в 2013 году у них родилась дочь. Также у Жулина есть дочь от бывшей супруги олимпийской чемпионки Татьяны Навки.
Напомним, Жулин стал бронзовым призёром ОИ-1992 в Альбервиле и серебряным призёром ОИ-1994 в Лиллехаммере в танцах на льду в паре с Майей Усовой.
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