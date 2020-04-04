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Медведева: два года назад не ожидала, что столько разных сложностей свалится в один момент

Медведева: два года назад не ожидала, что столько разных сложностей свалится в один момент
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в карьере в последние годы.

«Я, если честно, не хочу говорить о последних двух сезонах. Два года назад я не ожидала, что столько разных сложностей свалится в один момент. В каких-то моментах я делала лучшее, что могла, я привыкла жить в Канаде, и я чувствую, что жизнь налаживается, но всё равно бывают тяжёлые дни», — цитирует Медведеву группа «Евгения Медведева навсегда» в сети «ВКонтакте» со ссылкой на журнал Number Plus.

Медведевой в минувшем сезоне не удалось пробиться на чемпионат мира. Из-за сломанного конька российская фигуристка не смогла завершить выступление на чемпионате России. В итоге турнир из-за пандемии коронавируса так и не состоялся.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире в массовом порядке переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось около 225 тыс.

Медведева предстала в образе Сейлор Мун для фотосессии японского журнала
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