Фигуристка Трусова отрабатывает технику прыжков на роликовых коньках. Видео
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова попробовала выполнить несложные прыжки на роликовых коньках. Из-за угрозы распространения коронавируса фигуристы, обучающиеся в школе «Самбо-70», лишены ледовых тренировок, поэтому отрабатывать технику им приходится на роликовых коньках.
Видео доступно на «Чемпионате».
Трусова — обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).
Александра — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также два и три четверных в одной программе. Кроме того, 15-летняя россиянка — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
Фигуристка Трусова ездила в Египет в разгар эпидемии. Теперь её требуют выгнать из сборной
Вместо извинений 15-летняя фигуристка подчищает комментарии. Какой пример она подаёт детям?
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