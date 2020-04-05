Фигуристка Трусова отрабатывает технику прыжков на роликовых коньках. Видео

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова попробовала выполнить несложные прыжки на роликовых коньках. Из-за угрозы распространения коронавируса фигуристы, обучающиеся в школе «Самбо-70», лишены ледовых тренировок, поэтому отрабатывать технику им приходится на роликовых коньках.

Видео доступно на «Чемпионате».

Трусова — обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).

Александра — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также два и три четверных в одной программе. Кроме того, 15-летняя россиянка — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.