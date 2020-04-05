Горшков: не видел, что Трусова катается на роликах и что-то нарушила

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал, что ему неизвестно о нарушении режима самоизоляции фигуристкой сборной России Александрой Трусовой.
15-летняя Трусова не выдержала 14-дневного карантина после возвращения из Египта, где она отдыхала вместе со своей семьёй. Спортсменка выложила в «Инстаграм» видео, как делает полуторный аксель на роликах на свежем воздухе.
«Я не видел, что она катается на роликах и что-то нарушила. Она прекрасно знает, что должна быть на карантине.
Александра ведь в Египте была не одна, а с родителями. Они вернулись все вместе. Фигуристы, как и все остальные люди, должны соблюдать режим самоизоляции, чем, собственно, спортсмены и занимаются. Конечно, им тяжело. Они пытаются как-то тренироваться. Нельзя же совсем потерять форму», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».
Видео с полуторный акселем Трусовой, исполненным на роликах можно посмотреть на «Чемпионате».
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