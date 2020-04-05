Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Горшков: не видел, что Трусова катается на роликах и что-то нарушила

Горшков: не видел, что Трусова катается на роликах и что-то нарушила
Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал, что ему неизвестно о нарушении режима самоизоляции фигуристкой сборной России Александрой Трусовой.

15-летняя Трусова не выдержала 14-дневного карантина после возвращения из Египта, где она отдыхала вместе со своей семьёй. Спортсменка выложила в «Инстаграм» видео, как делает полуторный аксель на роликах на свежем воздухе.

«Я не видел, что она катается на роликах и что-то нарушила. Она прекрасно знает, что должна быть на карантине.

Александра ведь в Египте была не одна, а с родителями. Они вернулись все вместе. Фигуристы, как и все остальные люди, должны соблюдать режим самоизоляции, чем, собственно, спортсмены и занимаются. Конечно, им тяжело. Они пытаются как-то тренироваться. Нельзя же совсем потерять форму», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Видео с полуторный акселем Трусовой, исполненным на роликах можно посмотреть на «Чемпионате».

Фигуристка Трусова ездила в Египет в разгар эпидемии. Теперь её требуют выгнать из сборной
Вместо извинений 15-летняя фигуристка подчищает комментарии. Какой пример она подаёт детям?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020