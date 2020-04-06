15-летняя Трусова: хочу выступать до 22. Потом — трое детей

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, до какого возраста планирует выступать, и заявила, что по окончании карьеры планирует трижды стать мамой.
«До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», — приводит слова 15-летней Трусовой «Спорт-экспресс».
Также фигуристка оценила свои выступления в минувшем сезоне, где ей удалось стать третьей в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы.
«Как бы оценила прошедший сезон? Четвёрка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон», — добавила она.
Также посмотрите видео феноменального каскада в исполнении Анны Щербаковой: четыре — три — три.
- 1 мая 2020
-
01:26
-
00:34
- 30 апреля 2020
-
23:48
-
15:54
-
13:24
-
12:02
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
00:31
-
00:07
- 29 апреля 2020
-
23:15
-
21:22
-
20:18
-
19:59
-
19:13
-
18:15
-
17:52
-
17:23
-
16:44
-
15:02
-
14:06
-
13:35
-
12:11
-
09:35
- 28 апреля 2020
-
21:23
-
17:37
-
15:39
-
14:45
-
13:55
-
13:40
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18