Медведева обратилась к болельщикам по поводу карантина

Серебряная медалистка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала обращение к болельщикам, в котором затронула тему карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Дорогие друзья, я знаю, что вы беспокоитесь. Но, пожалуйста, прочитайте это.
1. Я провела карантин в Торонто.
2. Сейчас у меня первая неделя карантина в Японии.
3. Я приняла наилучшее решение в этой ситуации, чтобы мама и окружающие остались в безопасности. После карантина вы убедитесь, что со мной всё в порядке.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность. У меня такой возможности нет», — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».
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