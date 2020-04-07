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«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова
«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала на обложку майского номера журнала Cosmopolitan. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фигуристка показала, как будет выглядеть обложка.

На обложке приводится цитата из интервью спортсменки: «Я больше никому ничего не должна». Майский выпуск журнала ещё не появился в продаже.

17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что берёт паузу в карьере. Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Во время паузы Загитова выступала в различных ледовых шоу.

Ранее Загитова показала, как тренируется в домашних условиях во время карантина.

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