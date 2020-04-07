«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала на обложку майского номера журнала Cosmopolitan. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фигуристка показала, как будет выглядеть обложка.
На обложке приводится цитата из интервью спортсменки: «Я больше никому ничего не должна». Майский выпуск журнала ещё не появился в продаже.
17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что берёт паузу в карьере. Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Во время паузы Загитова выступала в различных ледовых шоу.
Ранее Загитова показала, как тренируется в домашних условиях во время карантина.
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