«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала на обложку майского номера журнала Cosmopolitan. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фигуристка показала, как будет выглядеть обложка.

На обложке приводится цитата из интервью спортсменки: «Я больше никому ничего не должна». Майский выпуск журнала ещё не появился в продаже.

17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что берёт паузу в карьере. Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Во время паузы Загитова выступала в различных ледовых шоу.

Ранее Загитова показала, как тренируется в домашних условиях во время карантина.