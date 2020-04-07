Москвина: ничего страшного, что отменяют турниры. Спорт — не хлебзавод, не фабрика

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась своим мнением о приостановке спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Естественно, сразу после отмены чемпионата мира по фигурному катанию никто не планировал, что правительство страны примет решение по самоизоляции, что спортивные центры на время карантина закроют.

Но я всегда говорю: если это случилось — отмена чемпионата, карантин, самоизоляция, — этого не изменить, это необходимо. Значит, надо сразу соображать, что можно сделать взамен. Иными словами, воспринимать ситуацию как данность и искать решения, исходя из этого.

Да, безусловно, нынешняя ситуация окажет серьёзное влияние на многие стороны жизни, в том числе на финансовую составляющую. Но в сравнении с тем, что нам могут сократить —например, количество соревнований, перенести их, что-то отменить, уменьшить финансирование для поездок на старты и так далее, — ущерб, который понесут люди, работающие в разных сферах, работники с небольшими зарплатами, сопоставить нельзя. Поэтому давайте объективно оценивать ваше занятие любимым видом спорта, хорошие условия, с вероятными мировыми последствиями.

Ничего страшного, что отменяют спортивные турниры. Спорт — не хлебозавод, не фабрика, которая выпускает товары первой необходимости, без которых люди не смогут обходиться», — цитирует Москвину официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.