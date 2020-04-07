Москвина: ничего страшного, что отменяют турниры. Спорт — не хлебзавод, не фабрика

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась своим мнением о приостановке спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса.
«Естественно, сразу после отмены чемпионата мира по фигурному катанию никто не планировал, что правительство страны примет решение по самоизоляции, что спортивные центры на время карантина закроют.
Но я всегда говорю: если это случилось — отмена чемпионата, карантин, самоизоляция, — этого не изменить, это необходимо. Значит, надо сразу соображать, что можно сделать взамен. Иными словами, воспринимать ситуацию как данность и искать решения, исходя из этого.
Да, безусловно, нынешняя ситуация окажет серьёзное влияние на многие стороны жизни, в том числе на финансовую составляющую. Но в сравнении с тем, что нам могут сократить —например, количество соревнований, перенести их, что-то отменить, уменьшить финансирование для поездок на старты и так далее, — ущерб, который понесут люди, работающие в разных сферах, работники с небольшими зарплатами, сопоставить нельзя. Поэтому давайте объективно оценивать ваше занятие любимым видом спорта, хорошие условия, с вероятными мировыми последствиями.
Ничего страшного, что отменяют спортивные турниры. Спорт — не хлебозавод, не фабрика, которая выпускает товары первой необходимости, без которых люди не смогут обходиться», — цитирует Москвину официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
- 1 мая 2020
-
01:26
-
00:34
- 30 апреля 2020
-
23:48
-
15:54
-
13:24
-
12:02
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
00:31
-
00:07
- 29 апреля 2020
-
23:15
-
21:22
-
20:18
-
19:59
-
19:13
-
18:15
-
17:52
-
17:23
-
16:44
-
15:02
-
14:06
-
13:35
-
12:11
-
09:35
- 28 апреля 2020
-
21:23
-
17:37
-
15:39
-
14:45
-
13:55
-
13:40
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18