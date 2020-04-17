Гачинский назвал свою версию приостановки карьеры Загитовой

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2012, бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 Артур Гачинский, который теперь работает тренером в группе Алексея и Татьяны Мишиных, рассказал, почему приостановка карьеры олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой не стала для него неожиданностью.

«По причине появления молодого поколения. Помните такую игру, как «Царь горы», когда надо бы с вершины кого-то скинуть и встать на его место? Вот сейчас идёт такая же борьба среди фигуристок. В минувшем сезоне мы наблюдали за борьбой этой «сумасшедшей троицы». Это было здорово. И приостановление карьеры Алиной Загитовой связано с этим. В ходе сезона её программы были не так стабильны, как раньше, были взлёты и падения. Возможно, она взяла паузу, чтобы немножечко отдохнуть. Если были проблемы с весом, а она уже стала женственной девушкой, с этим тоже надо было свыкнуться.

Я не хочу говорить, что ей надо уходить или, наоборот, докатываться. Решать должна сама Алина. Делать то, чего она хочет. Если она будет готова соревноваться и показывать хорошие результаты, то пожалуйста. Нам не стоит ей указывать», — приводит слова Гачинского «Спорт день за днём».