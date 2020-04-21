Фигуристка Константинова показала растяжку в постели. Фото

Российская фигуристка Станислава Константинова показала, как можно развлечь себя на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в «Инстаграм» фотографии, на которых можно посмотреть, как она выполняет растяжку в кровати (см. второе фото).
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Также посмотрите видео, как гимнастка раскрутила более сотни обручей одновременно.
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