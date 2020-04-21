Фигуристка Константинова рассказала, что ей не понравилось в США

Российская фигуристка Станислава Константинова ответила в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" на вопрос подписчика о том, что ей не понравилось в США.

«Везде есть плюсы и минусы. Чувствую себя там иногда небезопасно, не могу понять причин. Очень жирная еда. Везде! Вокруг!» — написала Константинова.

Фото: https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/

19-летняя Константинова является бронзовым призёром зимней Универсиады (2019), серебряным призёром этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалисткой турниров серии «челленджер».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.