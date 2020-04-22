Фигуристка Константинова заявила о желании покинуть Россию после завершения карьеры

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась планами на период после завершения профессиональной карьеры.
«1) Кататься в шоу.
2) Пробовать себя в постановках.
3) Хотелось бы отучиться и попробовать работать в сфере моды или дизайна.
4) Пожить какое-то время в другой стране», — написала Станислава в своём «инстаграме».
На следующий же вопрос о том, всё ли Станислава показала в фигурном катании, она ответила, что «далеко не всё».
Ответом ранее Константинова заявила, что любимой страной, в которой она когда-либо была, является США.
19-летняя Станислава является бронзовым призёром Универсиады-2019 и серебряным призёром этапа Гран-при в Финляндии — 2018. В феврале 2020 года стало известно о её уходе от своего тренера Валентины Чеботарёвой и переходе в группу Евгения Плющенко.
Ранее фигуристка отреагировала на непопадание в список кандидатов в национальную сборную на новый сезон.
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