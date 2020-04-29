Траньков показал историческое фото, на котором они с Волосожар впервые увидели друг друга

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выложил в «Инстаграм» архивное фото, имеющее для него особое значение, поскольку именно тогда, на соревнованиях в Чехии в 2003 году, он впервые встретился с фигуристкой Татьяной Волосожар, его будущей супругой.

«Это исторический снимок. Почему? Ну, например, это первый международный старт для меня, или первый старт с Марией Мухортовой в паре, или первая победа… Но главное то, что именно там, в Чехии, мы впервые увидели друг друга с Татьяной! Да, это она справа от меня, ступенькой ниже.

Юношеский Гран-при, 2003 год, Острава, Чешская Республика», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Максима Транькова.