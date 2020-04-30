Тотьмянина — Ягудину: а я тебя сейчас убью

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в «Инстаграме» забавное видео, посвящённое супруге Татьяне Татьмяниной, олимпийской чемпионке 2006 года в парном катании. Таким образом он пожелал ей счастья.
Можно предположить, что у Тотьмяниной остались двойственные чувства после просмотра видео. В комментариях она в шутку написала: «А я тебя сейчас убью».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. 38-летняя Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).
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