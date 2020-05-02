Максим Траньков устроил для трёхлетней дочери парк развлечений на дому

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в условиях самоизоляции устроил для трёхлетней дочери Анжелики парк развлечений в домашних условиях.

Партнёр-парник прокатил дочь на импровизированных качелях, на высокой скорости меняющих направление в разные стороны. Анжелика визжала от удовольствия, а спустившись на пол, тут же сказала: «Хочу ещё». Маме девочки и партнёрше Максима Татьяне Волосожар аттракцион также понравился: за кадром слышен её смех.

«Когда закрыты парки развлечений. П.С. На бэкграунде тоже «порядок»», — подписал видео, размещённое на его странице в «инстаграме» Траньков, поставив смеющийся смайлик. На заднем плане видна комната, где папа с дочкой ранее явно провели немало времени за различными игровыми развлечениями.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».