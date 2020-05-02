Фигуристка Синицина исполнила номер в клубах дыма и призвала подписчиков танцевать

Чемпионка Европы по фигурному катанию Виктория Синицина призвала подписчиков танцевать. Сама Виктория подала пример, исполнив номер под ритмичную музыку. Для танца Синицина надела кроп-топ с длинными рукавами и велосипедки. «Дыма» Синицина напустила с помощью эффектов на TikTok.

«Долой скучные вечера! Давайте танцевать! Кидайте идеи, будем учить. Кстати, даже спецэффект добавила», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Виктории Синициной в TikTok.

Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы — 2020, серебряные призёры чемпионата мира — 2019, серебряные призёры финала Гран-при — 2018, бронзовые призёры командного чемпионата мира — 2019, двукратные чемпионы России.