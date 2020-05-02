Фигуристка Синицина исполнила номер в клубах дыма и призвала подписчиков танцевать

Чемпионка Европы по фигурному катанию Виктория Синицина призвала подписчиков танцевать. Сама Виктория подала пример, исполнив номер под ритмичную музыку. Для танца Синицина надела кроп-топ с длинными рукавами и велосипедки. «Дыма» Синицина напустила с помощью эффектов на TikTok.
«Долой скучные вечера! Давайте танцевать! Кидайте идеи, будем учить. Кстати, даже спецэффект добавила», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Виктории Синициной в TikTok.
Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы — 2020, серебряные призёры чемпионата мира — 2019, серебряные призёры финала Гран-при — 2018, бронзовые призёры командного чемпионата мира — 2019, двукратные чемпионы России.
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