Забияко рассказала, почему не искала нового партнёра после травмы Энберта

Российская фигуристка Наталья Забияко пояснила, по какой причине не стала искать нового партнёра после обнаружения проблем со здоровьем у партнёра, Александра Энберта. В феврале 2020 года дуэт объявил о завершении профессиональных выступлений.
«Мысли о смене партнёра были, и я обсуждала их со всей командой. Каждый ведь понимал ситуацию, никаких секретов друг от друга у нас не было. Да, у меня есть опыт смены партнеров, могла бы снова попробовать. Но после долгих и мучительных раздумий решила, что усилия того не стоят.
Во-первых, была настроена на Олимпиаду в Китае и дальше не заглядывала. Если сейчас, за год до олимпийского сезона, начинать с новым партнёром, то, как хорошо ни катайся, вряд ли получится выйти в топ. У федерации свои игры.
Вторая причина — я высокая для парного катания, мне сложно найти партнёра. Это было комплексом на протяжении многих лет. С Сашиным ростом у нас была идеальная совместимость. И по параметрам, и по эмоциям Саша для меня лучший в спорте», — цитирует Забияко «Матч ТВ».
На Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане пара стала второй в командных соревнованиях. На чемпионате мира — 2019 в Сайтаме Энберт и Забияко довольствовались бронзовыми медалями.
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