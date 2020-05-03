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Загитова, Медведева и Туктамышева — в составе сборной России на сезон-2020/2021

Загитова, Медведева и Туктамышева — в составе сборной России на сезон-2020/2021
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Почётный президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев сообщил, что федерация планирует включить в состав сборной страны на сезон-2020/2021 олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

В минувшем сезоне Медведева из-за поломки конька не сумела отобраться в команду на чемпионаты Европы и мира, а Загитова приостановила карьеру после финала Гран-при. Состав сборной страны должен быть утверждён на исполкоме ФФККР в мае.

«На исполкоме должны быть подведены итоги сезона, обсуждены планы на будущее в связи с распространением коронавируса, календарь (насколько это будет возможно), а также утверждён состав сборной России, который уже сформирован, но ещё должен быть рассмотрен членами исполкома. Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нём присутствуют, как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали.

Ну как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться. Много в нашем мире неясностей, поэтому не нужно тревожить спортсменов", — приводит слова Писеева РИА «Новости».

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