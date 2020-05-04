«Настроение летнее». Станислава Константинова опубликовала архивные фото
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» летние фотографии из своего архива.
«Настроение летнее», — подписала фото Константинова, использовав хештеги #summertime (лето) и #архив.
Посмотреть фотографии можно на странице Станиславы Константиновой в «Инстаграме».
19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады-2019, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Финляндии, победительница и призёр турниров серии «челленджер».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин. Большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
Константинова опубликовала пляжное фото с видом заката
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