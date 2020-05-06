Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров 14-летняя россиянка Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала об отношении к сравнениям с Алиной Загитовой, которая на Олимпиаде 2018 года завоевала золото в женском одиночном катании.
«Я особо этого даже не видела, честно говоря. Для себя я вот сама Камила, и всё. А то, что меня сравнивают, — здесь сложно», — приводит слова Валиевой ТАСС.
При этом она призналась, что кое-чему учится у Загитовой.
«Для меня это выглядит так: когда она накатывала программы, если вдруг у неё что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится. Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идёт к ним», — добавила Валиева.
14-летняя фигуристка Валиева рассказала, в чём секрет Тутберидзе
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