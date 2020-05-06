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Волосожар рассказала о переживаниях Транькова в момент выброса

Волосожар рассказала о переживаниях Транькова в момент выброса
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о чувствах своего мужа и партнёра Максима Транькова во время выбросов.

«Какое нужно мужество, чтобы бросать любимую женщину в воздух и смотреть, как она приземляется? Максим неоднократно говорил мне, что очень переживает в момент выброса. Ведь опытные партнёры замечают ещё в полёте все нюансы и могут заранее понять, что есть вероятность падения или ошибки при выезде.

Во время тренировок Макс всегда нервничал, когда у нас не получались выбросы. Он говорил мне: «Я не могу смотреть, как ты падаешь!» А на тренировках у нас очень часто не получался этот элемент. Но без падений, ошибок и постоянных проб невозможно научиться выполнять такой сложный элемент», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

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