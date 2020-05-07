Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Не-е-ет!» Фигурист Ковтун отказался комментировать разрыв Тутберидзе и Трусовой

«Не-е-ет!» Фигурист Ковтун отказался комментировать разрыв Тутберидзе и Трусовой
Фигурное катание 0

Бывший российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсмен выложил в «сториз» своего «инстаграма» соответствующую картинку с вопросом: «Максим, добрый день! Скажите, пожалуйста, могу позвонить по поводу перехода Трусовой от Тутберидзе к Плющенко?»

«Не-е-ет!» — ответил он.

Фото: https://www.instagram.com/maksim_pavlovich/?hl=ru

Напомним, Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

Роднина — о Трусовой: бывает весеннее возбуждение у шизофреников, у фигуристов — тоже
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020