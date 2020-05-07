Роднина — о Трусовой: бывает весеннее возбуждение у шизофреников, у фигуристов — тоже

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«От Тутберидзе ушли Липницкая, Медведева. Поэтому это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит.
Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не влезаю. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать.
С любым спортсменом и федерация, и тренер каждый год подписывают такой контракт. Есть период в любой федерации для любого спортсмена и тренера, когда вы можете менять общество, можете менять тренера. Сейчас как раз этот период. У нас до 15 мая, если я не ошибаюсь, этот переход как раз и разрешён. Поэтому это нормальный весенний процесс. Бывает осеннее, весеннее возбуждение, осложнение у шизофреников, у нас — тоже», — цитирует Роднину «Правда.Ру».
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