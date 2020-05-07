Двукратная чемпионка ОИ Шишкина — Тутберидзе: берегите нервы

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Этери Георгиевна, вы замечательный тренер и доказываете это постоянно. Вся ваша команда специалистов растит недосягаемых звёздочек на небосводе фигурного катания. Всё будет хорошо, берегите нервы», — написала Шишкина в комментариях к соответствующему посту Тутберидзе в её «инстаграме».
Напомним, Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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