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Отец Трусовой: имя Саши пытаются использовать нечестным образом, будем разбираться

Отец Трусовой: имя Саши пытаются использовать нечестным образом, будем разбираться
Фигурное катание 0

Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой, заявил, что СМИ допустили ошибку, опубликовав комментарии якобы своей дочери по поводу её ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источником слов дочери стала фейковая страница «Вконтакте».

«Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как всё подтвердит федерация, по своим правилам. Давайте уважать процедуры.

Вокруг Саши много негатива в соцсетях, её имя пытаются использовать, часто нечестным образом, такие попытки уже были. Будем с этим разбираться», — цитирует Вячеслава «Спорт-Экспресс».

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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