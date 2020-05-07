Отец Трусовой: имя Саши пытаются использовать нечестным образом, будем разбираться

Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой, заявил, что СМИ допустили ошибку, опубликовав комментарии якобы своей дочери по поводу её ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Источником слов дочери стала фейковая страница «Вконтакте».
«Эта страница — фейк. Вообще не понимаю, кто там от ее лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как всё подтвердит федерация, по своим правилам. Давайте уважать процедуры.
Вокруг Саши много негатива в соцсетях, её имя пытаются использовать, часто нечестным образом, такие попытки уже были. Будем с этим разбираться», — цитирует Вячеслава «Спорт-Экспресс».
15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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