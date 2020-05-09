«Переходы, интриги, расследования». Мамун объяснила популярность фигурного катания
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась мнением о причинах, по которым её вид спорта не так популярен, как фигурное катание. Мамун связала это с конкурентным характером фигурного катания и различными скандалами.
«Там же переходы от тренера к тренеру, интриги, расследования. Людям всё это интересно. Ещё один важный фактор популярности – интрига. В фигурном катании, к сожалению, а возможно к счастью, есть очень большая интрига. Людям, наверное, интересна эта непредсказуемость. А у нас все привыкли – золото, золото, золото. В художественной гимнастике нам составляют конкуренцию только несколько стран», — цитирует Мамун РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир с журналисткой Марией Командной.
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