Юная Медведева, яркая Загитова и уход Трусовой к Плющенко. Лучшие ученицы Тутберидзе: фото

Один из самых известных тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе за последние годы успела поработать с большим числом невероятно талантливых фигуристок и внести большой вклад в становление их карьеры.
Первого громкого успеха Тутберидзе добилась на Олимпиаде 2014 года в Сочи, на которой её подопечная Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой, побив рекорд американки Тары Липински. Юлия выиграла золото в возрасте 15 лет и 255 дней и мгновенно стала одной из самых популярных спортсменок в России и в мире.
На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золото, а Евгения Медведева — серебро. После неудачи на Играх Медведева приняла решение перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Недавно чемпионка мира среди юниоров и призёр взрослого чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова также приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Помимо неё среди всех учениц Тутберидзе большие надежды на успех подают Алёна Косторная и Анна Щербакова.
Предлагаем вспомнить главные фотографии выдающихся учениц Этери Тутберидзе от специальных фотокорреспондентов «Чемпионата».
- 11 мая 2020
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
10:00
-
09:22
-
07:32
-
01:00
- 10 мая 2020
-
22:28
-
21:55
-
18:57
-
16:31
-
13:08
-
13:08
-
11:33
-
00:52
- 9 мая 2020
-
22:16
-
21:57
-
20:29
-
18:57
-
18:34
-
17:51
-
17:39
-
16:58
-
16:08
-
16:08
-
00:59
- 8 мая 2020
-
22:48
-
19:27
-
18:33
-
17:30
-
16:36
-
14:40
-
12:38
-
11:57
-
11:19