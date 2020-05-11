Юная Медведева, яркая Загитова и уход Трусовой к Плющенко. Лучшие ученицы Тутберидзе: фото

Один из самых известных тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе за последние годы успела поработать с большим числом невероятно талантливых фигуристок и внести большой вклад в становление их карьеры.

Первого громкого успеха Тутберидзе добилась на Олимпиаде 2014 года в Сочи, на которой её подопечная Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой, побив рекорд американки Тары Липински. Юлия выиграла золото в возрасте 15 лет и 255 дней и мгновенно стала одной из самых популярных спортсменок в России и в мире.

На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золото, а Евгения Медведева — серебро. После неудачи на Играх Медведева приняла решение перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Недавно чемпионка мира среди юниоров и призёр взрослого чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова также приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Помимо неё среди всех учениц Тутберидзе большие надежды на успех подают Алёна Косторная и Анна Щербакова.

Предлагаем вспомнить главные фотографии выдающихся учениц Этери Тутберидзе от специальных фотокорреспондентов «Чемпионата».