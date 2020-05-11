Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для греческого журнала

Российская фигуристка Елена Ильиных и её муж, артист балета Сергей Полунин, снялись в фотосессии для греческого журнала Gala Greece. На странице издания в «Инстаграме» опубликовали разворот с Ильиных и Полуниным.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" журнала Gala Greece.

Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.