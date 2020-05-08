«Какие вы красивые!» Подписчики оценили фото фигуристки Ильиных с мужем

Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с мужем, артистом балета Сергеем Полуниным. Супруги находятся на катке и смотрят вверх.

«В одном направлении», — подписала фото Ильиных.

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

Подписчики поддержали фигуристку. Приведём несколько комментариев.

«Любви вам на всю жизнь!»

«От вас обоих идёт свет. Хорошие».

«Какие вы красивые!»

Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.



На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду.

Фигуристка Елена Ильиных поделилась милым семейным фото