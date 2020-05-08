«Какие вы красивые!» Подписчики оценили фото фигуристки Ильиных с мужем
Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с мужем, артистом балета Сергеем Полуниным. Супруги находятся на катке и смотрят вверх.
«В одном направлении», — подписала фото Ильиных.
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
Подписчики поддержали фигуристку. Приведём несколько комментариев.
«Любви вам на всю жизнь!»
«От вас обоих идёт свет. Хорошие».
«Какие вы красивые!»
Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду.
Фигуристка Елена Ильиных поделилась милым семейным фото
Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для итальянского Vogue
Читайте также
- 8 мая 2020
-
19:27
-
18:33
-
17:30
-
16:36
-
14:40
-
12:38
-
11:57
-
11:19
-
11:01
-
10:43
-
10:19
-
09:38
-
04:51
-
01:37
-
00:40
- 7 мая 2020
-
23:57
-
23:01
-
20:30
-
19:12
-
17:38
-
16:45
-
16:39
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:00
-
14:18
-
13:58
-
13:14
-
12:09
-
11:57
-
11:35
-
10:38
-
09:56
-
09:38
Партнерский контент