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ISU уравнял стоимость четверных риттбергера, флипа и лутца на сезон-2020/2021

ISU уравнял стоимость четверных риттбергера, флипа и лутца на сезон-2020/2021
Фигурное катание / Гран-при 0

Международный союз конькобежцев (ISU) внёс изменения в стоимость элементов на сезон-2020/2021. В частности, изменения коснулись оценки тройного лутца, за который теперь можно получить не 5,9 балла, а всего 5,3, как и за тройной флип. Оставшиеся тройные прыжки будут оцениваться по прежней шкале: аксель — 8,0, риттбергер — 4,9, сальхов — 4,3, тулуп — 4,2.

Четверные прыжки риттбергер, флип и лутц уравняли в оценке, каждый из них теперь будет оцениваться в 11 баллов. Стоимость оставшихся четверных прыжков осталась без изменений: аксель, который пока никто не исполняет, — 12,5 балла, сальхов — 9,7, тулуп — 9,5.

В календаре ISU на сезон-2020/2021 на данный момент изменений не произведено. Юниорская серия Гран-при начнётся 26 августа, а турниры серии «челленджер» — 9 сентября.

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