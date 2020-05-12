«Кудряшка Сью». Виктория Синицина показала новую причёску

Чемпионка Европы по фигурному катанию Виктория Синицина опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию с новой причёской.
«Кудряшка Сью. Кстати, смотрели этот фильм? Один из любимых в детстве», — написала Синицина.
Фото: https://www.instagram.com/victoria_sinitsina/
Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России.
Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада). Фигуристы находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
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