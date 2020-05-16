«Ну, мне надо это?» Плющенко снял шутливый ролик о ситуации с Трусовой
Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал новый видеоролик в «Инстаграме», обыграв резонансную историю с переходом 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в его академию.
«Ну, мне надо это? Я дома сижу, лежу, лежу, сижу. И самое главное — никого не трогаю», — подписал запись Плющенко.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.
Переход Трусовой в академию Плющенко вызвал большой общественный резонанс. Один из хореографов из группы Тутберидзе обвинил 15-летнюю спортсменку в предательстве.
Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Плющенко два серебра Игр, фигурист — трёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.
Трусова: только в России смена тренера вызывает столько обвинений и оскорблений
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