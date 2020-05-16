Тарасова: неправда, что за успехами учениц Тутберидзе стоят десятки сломанных судеб

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём отношении к самому титулованному и обсуждаемому тренеру последнего десятилетия Этери Тутберидзе.



«Да, она уникум. Скоро уже заканчивается второй десяток лет, как она работает на льду. Это самый расцвет. Она многому научилась, у неё хорошие условия — правда, на вчерашний день. А когда второй каток построят, будут ещё лучше. У неё очень сильная и правильно ею подобранная тренерская команда, прекрасный отбор. Она работает много часов, не уходя со льда. Я это понимаю, поскольку сама работала по двенадцать часов. Она на льду проводит жизнь. Её жизнь — там. У неё есть цель — быть лучшей из лучших, выигрывать всегда. А когда профессия делается твоей жизнью — у тебя не может не получиться. Ну не может!

Давно было видно, что она ни на кого не похожа. Помню Тутберидзе с первых её учеников, они отличались от других тем, что много и очень стабильно прыгали. У неё была потрясающая «крутка».

Стоят ли за успехами главных учениц Тутберидзе десятки сломанных судеб других девочек? Это неправда. Первое место — оно одно. А у неё только на него претендуют десять человек. И никакие эти судьбы не сломанные. Они тренировались и получили от неё максимум того, что могли получить. Просто у одного человека организм это выдерживает, а у другого — нет. Третий начал поправляться, у четвертого — булимия. Не всё зависит от неё. Родители тоже должны за этим смотреть.

Сама индивидуальность спортсмена не просто так с неба упала. Ты работаешь со всеми одинаково, а проявление сильнейших, лучших зависит от того, сколько в тебе таланта и упорства. Тутберидзе нашла тот золотой ключик, которым их открывает.

Какие у нас отношения? Мы не общаемся. Не лезу ни с советами, ни с чем другим. Только поздравляю. И комментирую. Что я могу ещё сказать, кроме того, что говорю в комментарии? Что я — как попка-дурак?» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».