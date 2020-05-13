«Твари проклятые!» Татьяна Тарасова — об оскорблениях в адрес Евгении Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к оскорблениям в адрес фигуристов в соцсетях. Так, Евгению Медведеву часто упрекают за то, что она живёт и тренируется в Канаде.
«Они пишут Жене такие гадости. Я почитала, что она в Японии, что она уехала и не хочет быть на родине. Пишут, что она предаёт родину и там катается, сволочь, в Японии, и там пересиживает коронавирус. Да какое их дело, твари проклятые! Это просто такой низкий уровень посвящения себя этим девочкам, любви к фигурному катанию. Оскорбляют её по-всякому!
Что она им сделала, что кто-то другой им сделал? Вместо радости, которую надо испытывать, что хоть кто-то из наших имеет возможность покататься и поддерживать свою форму, такие оскорбления. Это касается не всех болельщиков, но среди них есть злые и несправедливые люди», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
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