«Ноги от ушей — это точно про Сашу!» Подписчики оценили фото фигуристки Степановой

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы в танцах на льду российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию со съёмок для фотосессии.

24-летняя Степанова присела на край табурета, на спортсменке надето чёрное боди. Голова Александры наклонена, один из локонов небрежно опущен.

«Лучший способ взяться за что-то — перестать говорить и начать делать», — подписала фотографию Степанова.

Фотографию можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».

Подписчики осыпали фигуристку комплиментами, восхищаясь её красотой и фигурой.

«Ноги — класс, красотка! Одна из самых красивых фигуристок планеты!»

«Вспомнилась песня из советского фильма: «Ах, какое блаженство, знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал». Саша, фигура — просто огонь!»

«Самая красивая!»

«Горячая штучка!»

«Невероятная! Фигура просто шик! Ноги от ушей — это точно про Сашу! Самая красивая в мире фигуристка!»

«Саша решила добить нас окончательно. Просто огонь!»