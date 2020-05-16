«Ноги от ушей — это точно про Сашу!» Подписчики оценили фото фигуристки Степановой

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы в танцах на льду российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию со съёмок для фотосессии.
24-летняя Степанова присела на край табурета, на спортсменке надето чёрное боди. Голова Александры наклонена, один из локонов небрежно опущен.
«Лучший способ взяться за что-то — перестать говорить и начать делать», — подписала фотографию Степанова.
Фотографию можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».
Подписчики осыпали фигуристку комплиментами, восхищаясь её красотой и фигурой.
«Ноги — класс, красотка! Одна из самых красивых фигуристок планеты!»
«Вспомнилась песня из советского фильма: «Ах, какое блаженство, знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал». Саша, фигура — просто огонь!»
«Самая красивая!»
«Горячая штучка!»
«Невероятная! Фигура просто шик! Ноги от ушей — это точно про Сашу! Самая красивая в мире фигуристка!»
«Саша решила добить нас окончательно. Просто огонь!»
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