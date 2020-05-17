Ковтун рассказал, что хотел перейти в парное катание и тренироваться у Транькова

Трёхкратный призёр чемпионата Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал, что перед сеоном-2018/2019, ставшим последним в его карьере фигуриста, хотел перейти в парное катание и работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.
«Когда я в последний раз возвращался (возобновлял карьеру) и выиграл чемпионат России, я же хотел в парное вернуться. Не помню, дошло ли до Макса Транькова, я же хотел ему предложить, чтобы он моим тренером стал.
Что остановило? Люди. Сказали, ты же одиночник, такие прыжки...» – приводит слова Ковтуна РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме» Татьяны Волосожар.
24-летний спортсмен не стал зарекаться, что больше не вернётся к соревнованиям в качестве фигуриста.
«Даже когда я закончил карьеру, не ставил перед собой никаких рамок. Кто может мне запретить?» — сказал Ковтун.
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