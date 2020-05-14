Ковтун выложил красивое фото на фоне русской природы

Бывший российский фигурист Максим Ковтун, завершивший карьеру в апреле 2019-го, когда ему было 23 года, выложил в своём «инстаграме» фото, на котором он запечатлён сидящим на вершине невысокой горы. Внизу до самого горизонта простирается лес.



«Настоящая Россия», — подписал фотографию Максим. Отметим, что он одет в костюм цвета хаки, что вызвало вопрос одного из подписчиков о том, не забрали ли его в армию. Другой подписчик поинтересовался, где находится такая красота.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть по ссылке.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, бронзовый призёр этих соревнований в 2016 году, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019).