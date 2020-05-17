Татьяна Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза у фигуристок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что положительно относится к идее введения возрастного ценза в женском одиночном катании, так как хотела бы и дальше следить за успехами Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.

«Положительно отношусь к идее ввести более жёсткий возрастной ценз. Только ненамного. Сейчас во взрослые переходят в 15 лет, а я бы сделала — в 17. Или 18. И тогда у нас было бы всё обеспечено — даже если бы новые правила ввели прямо сейчас. У нас есть выдающиеся катальщицы, которые этому цензу соответствуют, — и Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лиза Туктамышева. Мы могли бы тремя девочками выигрывать турниры для спортсменок старше 18 лет и тремя — младше 18.

Решение Загитовой приостановить карьеру? Думаю, что она правильно сделала. Это и её прозорливость, и тренеров. Они Алину не убрали, а придумали, что она возьмет паузу. И если бы сейчас сделали взрослый возраст с 18 лет, она боролась бы за все звания. Для кого-то достаточно один раз быть олимпийским чемпионом, для кого-то — нет. У Алины мощные и красивые прыжки. Но она не хочет сейчас, например, встать и учить четверной. Я уверена, что она бы их выучила. Хотя всё равно не в таком объеме, как учат эти малявки. Трусова только ритбергер не прыгнула! Я хотела бы, чтобы она вернулась. Если поменяются возрастные правила — это может произойти. А если нет — думаю, не будет», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».