Алина Загитова показала подарки на 18-летие. Фото

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, что ей подарили на день рождения. Сегодня, 18 мая, олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании исполнилось 18 лет. На фото выделяются огромные воздушные шары в форме сердец.
«А-а-а-а! Спасибо большое», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/?hl=ru
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
Также посмотрите видео, как Загитова с младшей сестрой Сабиной исполнили зажигательный танец.
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