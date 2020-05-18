«Они снова станцевали!» Появилось новое видео зажигательных танцев Загитовой с сестрой

Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова вместе с младшей сестрой Сабиной исполнила зажигательный танец. Видео появилось в «инстаграме» teamzagitova.

Предполагается, что видео снято сегодня, 18 мая, так как на заднем плане видны воздушные шары и подарки. В этот день Алине Загитовой исполнилось 18 лет.

«Они снова станцевали!» — отмечается в подписи к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, ранее спортсменка уже выкладывала видео танца с сестрой.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.